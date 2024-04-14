Иран написал письмо в Совбез ООН

Иран направил письмо в Совет Безопасности ООН.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на агентство "Тасним", в письме отмечается, что после вооруженного нападения Израиля на дипломатические объекты в Дамаске и гибели семи высокопоставленных советников Иран 13 апреля совершил нападение на израильские военные объекты.

Отмечено, что Тегеран воспользовался правом на самооборону, предусмотренным статьей 51 Устава ООН, и ответил на нападение, совершенное Израилем 1 апреля. Заявлено, что Иран как ответственный член ООН привержен целям и принципам международного права, не пытается нагнетать напряженность и создавать противостояние в регионе.

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