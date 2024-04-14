МИД Ирана вызвал послов трех европейских государств

Послов Великобритании, Франции и Германии в Иране вызвали в министерство иностранных дел страны. Как передает Day.Az, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Исламской Республики.

"Глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об атаке израильской стороны на посольство Тегерана в Дамаске.

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