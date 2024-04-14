Стало известно, какое вооружение использовал Иран при атаке на Израиль
Иран при атаке на Израиль применял типы вооружений сложнее, чем те, которые использовало палестинское движение ХАМАС. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание New York Times.
"Поздно вечером в субботу Иран начал обстрел Израиля сотнями беспилотников и ракет, включая вооружение, которое... является более сложным, чем то, с чем Израиль сталкивался в течение шести месяцев борьбы с ХАМАС", - следует из сообщения.
До этого политолог Владимир Шаповалов заявил, что есть несколько сценариев развития ситуации после ударов Ирана по Израилю, один из которых предполагает перетекание конфликта в полномасштабную войну на Ближнем Востоке. Первым возможным сценарием станет возвращение к прежней жизни после небольшого обмена ударами, ограничиваясь лишь военной риторикой.
В другом случае Израиль может нанести сильный ответный удар после атаки Ирана. В таком случае стороны продолжат обмен ударами, но градус напряженности ситуации будет постепенно спадать.
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