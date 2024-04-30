Юристы попросили Байдена остановить помощь Израилю

Группа юристов обратились к нынешнему главе Белого дома Джо Байдену с требованием прекратить военную помощь Израилю. Об этом сообщила газета Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Объединение юристов из США и из-за рубежа <...> призывает <...> Джо Байдена остановить военную помощь Израилю", - уточнили в публикации.

По их мнению, действия этого государства в Газе "не соответствуют законам США" и международному гуманитарному праву. Юристы обратили внимание, что Израиль, вероятно, нарушил законы США в области контроля над экспортом вооружений, а также Женевские конвенции, которые запрещают "непропорциональные атаки по гражданскому населению".

Одновременно они призвали минюст США расследовать потенциальные военные преступления, которые могли совершить американские солдаты на службе в израильской армии.

Подписи под документом поставили более 90 специалистов, включая подписи юристов из Госдепа и министерства внутренней безопасности США, а также представителей минюста, минэнерго, Еврокомиссии и частного сектора.

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