Денежные переводы из России в Армению резко упали

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил $656,6 млн. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айка Аветисяна, передает Day.Az.

Для сравнения: за январь - март 2023 года из РФ в Армению поступило $1,1 млрд.

"Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств", - прокомментировал динамику председатель ЦБ республики Мартин Галстян.

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