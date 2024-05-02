НАТО обвиняет Россию в "гибридной вредоносной деятельности на территории альянса"

Североатлантический совет выступил в четверг с заявлением, в котором обвинил РФ в злонамеренных действиях в государствах-членах НАТО, передает Day.Az.

"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены недавней злонамеренной деятельностью на территории союзников, в том числе той, которая привела к расследованию и предъявлению обвинений многим лицам в связи с враждебными государственными действиями, затрагивающими Чехию, Эстонию, Германию, Латвию, Литву, Польшу и Великобританию", - говорится в документе, опубликованном на сайте Североатлантического альянса.

В заявлении отмечается, что совет поддерживает "пострадавших союзников" и солидарен с ними.

"Мы будем действовать индивидуально и коллективно, чтобы противостоять таким акциям, и продолжим тесно координировать свои шаги. Мы продолжим повышать нашу устойчивость, а также применять и совершенствовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью противостоять и отражать гибридные действия России, а также обеспечим готовность Североатлантического альянса и союзников к сдерживанию и защите от гибридных действий или атак", - заявили члены Совета НАТО.

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