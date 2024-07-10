Объявлен день инаугурации нового президента Ирана

Инаугурация новоизбранного президента Ирана Масуда Пезешкиана состоится 30 июля в иранском парламенте.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом заявил представитель президиума парламента Ирана Алирза Селими.

По его словам, церемония пройдет в присутствии высокопоставленных официальных лиц, как местных, так и из зарубежных стран.

Новый президент должен представить свою программу и состав правительства парламенту Ирана в течение 2 недель после инаугурации. В течение недели будут обсуждаться вопросы о предоставлении вотума доверия министрам, чьи кандидатуры будут представлены в парламент.

Отметим, что во 2-м туре внеочередных президентских выборов в Иране, состоявшихся 5 июля, победил представитель лагеря реформаторов Масуд Пезешкиан, набрав почти 16,4 млн голосов. Его соперник, представитель лагеря консерваторов Саид Джалили, набрал 13,5 миллиона голосов.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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