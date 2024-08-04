Около 100 тыс. граждан Израиля не могут вернуться в страну

По меньшей мере 100 тыс. израильтян не имеют возможности вернуться в страну из-за массовой отмены рейсов в Израиль на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 12-й телеканал Израиля, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указали источники телеканала в авиационной отрасли, им рекомендовано направиться в Грецию или на Кипр, чтобы совершить в местных аэропортах пересадку на рейсы в Израиль.

Национальный авиаперевозчик страны El Al продолжает осуществлять регулярные рейсы в Израиль и добавит в свое расписание пять дополнительных рейсов, чтобы помочь гражданам страны вернуться на родину. Внешнеполитическое ведомство Израиля запустило специальный онлайн-сервис, с помощью которого люди могут сообщить о своем местонахождении и получить дальнейшие рекомендации по возвращению на территорию страны.

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