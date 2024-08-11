https://news.day.az/world/1681258.html В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы
В Сербии десятки тысяч людей вышли на улицы
В Белграде в протестах против добычи лития приняли участие от 24 до 27 тысяч человек, сообщили в МВД Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Сам митинг был мирным, но после него демонстранты начали нарушать общественный порядок, говорится в сообщении ведомства.
"Всем, кто совершил преступные деяния и проступки, будут предъявлены обвинения в совершении уголовных преступлений и правонарушений", - сказал министр внутренних страны Ивица Дачич.
Вечером 10 августа в Белграде протестующие вышли на мост и перекрыли движение на международной магистрали Будапешт - Салоники.
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