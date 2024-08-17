Иран заявил о готовности страны проводить российский газ

Иран заинтересован работать с РФ и проводить российский газ через свою территорию.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам на Каспийском форуме в Астрахани Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали.

"Мы очень заинтересованы работать с РФ. Мы готовы проводить российский газ через территорию Ирана", - сказал он.

Джалали уточнил, что в 2023 году Россия занимала первое место по внешним инвестициям в Исламской Республике Иран.

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