Свобода слова на Западе "канула в черную дыру"

- о деле Дурова и не только

Автор: Байрам Эльшадов

Западные страны начали новую атаку на свободу слова. Во Франции арестовали основателя Telegram Павла Дурова, что стало настоящим ударом по правам человека. Обвиняют его в том, что он не передал западным спецслужбам ключи шифрования своей социальной сети. За это его теперь пытаются сделать соучастником преступлений, когда нарушители закона пользовались его соцсетью.

Возникает вопрос - если уважение к демократическим ценностям определяется Западом как критерий, то почему нельзя арестовать по такому же сценарию основателя соцсетей Х и Мета? Чем обосновывается такой разделительный подход? Очевидно, что Запад взял на вооружение крылатое латинское выражение "что позволено Юпитеру, не позволено быку".

Почему на уровне руководства Франции, которая преподносит себя миру в качестве поучителя прав человека, не сделаны осудительные заявления на столь репрессивные шаги чиновничьего аппарата? Долго ли будут молчать представители ЕС, которые моментально реагируют на новости в Азербайджане, связанные с задержанием представителей радикальной оппозиции.

А как насчет Госдепартамента США? Если бы аналогичная ситуация произошла в Азербайджане, не было бы ни одного западного официального круга или учреждения, которое не отметилось бы антиазербайджанским заявлением. Но в случае с попиранием прав человек во Франции Штаты словно воды в рот набрали...

Безусловно, некоторые моменты в Telegram настораживают и требуют тщательного расследования. Но требование уважения прав и свобод человека, соблюдения принципов бизнеса не должно регулироваться такими репрессивными методами. По крайней мере, Запад должен продемонстрировать приверженность своим самопровозглашенным принципам. Если не будет этого, то США и ЕС не будут иметь каких-либо прав в комментировании того или иного события в контексте демократии и прав человека в любой стране.

Задержание Павла Дурова вновь напомнила всему миру, что свобода слова на Западе лишь на словах является идеальной. Рассмотрим на примере нескольких стран:

Великобритания

Свобода слова в Великобритании гарантируется Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод, которую Великобритания ратифицировала в 1951 году. Статья 10 Конвенции провозглашает право каждого человека на свободу выражения мнения. Это означает, что граждане Великобритании имеют право высказывать свои взгляды, идеи и мнения без страха преследования или цензуры.

Однако в последнее время свобода слова в Великобритании стала хромать. В частности, в Великобритании проводятся массовые аресты граждан за безобидные "мемы". Появилось много ограничений, связанных с национальной безопасностью, преступностью и распространения ложной информации. Появившиеся законы о клевете и оскорблении также накладывают рамки на свободу слова.

Ирландия

Ирландия, известная своей богатой культурой и историей, также является страной, где свобода слова когда-то занимала важное место. Конституция Ирландии, принятая в 1937 году, гарантирует право на свободу выражения мнения, что является ключевым элементом демократического общества.

Хотя свобода слова в Ирландии и защищена законом, однако ирландские граждане не могут свободно высказывать свои взгляды, критиковать правительство, участвовать в общественных дебатах и публиковать материалы без страха преследования или цензуры.

Ирландские СМИ, включая печатные, телевизионные и радиоканалы, не пользуются широкой свободой в освещении событий и выражении различных точек зрения. Журналисты в Ирландии не могут свободно расследовать и сообщать о важных вопросах, не опасаясь репрессий. А в последнее время Ирландия пытается запретить "злые мемы", что стало причиной глубокого возмущения среди местного населения.

Австралия

Австралия является демократической страной, где свобода слова и свобода прессы являются важными конституционными правами. Эти права защищены Хартией прав человека и другими законами, которые гарантируют гражданам возможность свободно выражать свои мысли и идеи.

Однако и эта страна не может называться оплотом свободы слова. Хотя правительство Австралии заявляет, что поддерживает свободу слова, однако потом криминализирует работу журналистов. Например, в 2018-м ввели понятие "общего нарушения секретности", которое наказывает государственных служащих за предоставление не подлежащей разглашению информации.

Австралийские СМИ говорят о запугивании, об усложнении работы и нападках на свободу слова. А власти всячески открещиваются и пытаются лишь отмахнуться от проблемы.

США

Борьба против свободы слова в США имеет давнюю и "славную" традицию. Началась она практически сразу после принятия первой поправки к Конституции США, "гарантировавшей" свободу слова. Вообще то, что это всего лишь "поправка", а не естественная и изначальная часть конституции, красноречиво говорит о том, что поначалу идеи о некой "свободе слова" не были желанными гостями в основном документе первого в истории эмигрантского государства.

В последние годы свобода слова в США стала предметом острых дебатов. Некоторые обвиняют социальные сети и интернет-платформы в цензуре и ограничении свободы слова. Другие, напротив, считают, что платформы недостаточно модерируют контент и должны более активно бороться с дезинформацией, ненавистью и экстремизмом.

Как и в случае с Великобританией и Ирландией, министерство юстиции США сажает в тюрьму за мем. Так выглядит "свобода слова" по американски.

Резюмируя вышесказанное можно подчеркнуть, что свобода слова в западном обществе - не более чем идеологическое клише.