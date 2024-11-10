Неизвестный напал на монастырь в Испании

В городе Хилет испанской провинции Валенсия неизвестный напал на монахов в монастыре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны.

По его данным, в результате нападения погиб один человек, еще семь пострадали.