https://news.day.az/world/1705657.html Неизвестный напал на монастырь в Испании - есть погибший В городе Хилет испанской провинции Валенсия неизвестный напал на монахов в монастыре. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны. По его данным, в результате нападения погиб один человек, еще семь пострадали.
Неизвестный напал на монастырь в Испании - есть погибший
В городе Хилет испанской провинции Валенсия неизвестный напал на монахов в монастыре.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание Mundo со ссылкой на источники в гражданской гвардии страны.
По его данным, в результате нападения погиб один человек, еще семь пострадали.
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