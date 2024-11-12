В ЕС запланировали выделить десятки миллиардов на оборону

В ЕС запланировали высвободить из бюджета десятки миллиарды евро, чтобы потратить их на оборону, сообщает Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Деньги планируют взять из предназначенных средств на сокращение экономического неравенство. На эту цель было выделено 392 миллиардов евро на несколько лет.