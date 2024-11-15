Обрушение шахты в Иране унесло жизнь одного человека

Вчера в городе Азадшахр иранской провинции Голестан обрушилась угольная шахта.

Как передает Day.Az об этом сообщают иранские СМИ.

По информации, в результате происшествия один рабочий погиб под завалами, ещё трое получили серьёзные ранения.