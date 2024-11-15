https://news.day.az/world/1707363.html

Обрушение шахты в Иране унесло жизнь одного человека - есть раненые

Вчера в городе Азадшахр иранской провинции Голестан обрушилась угольная шахта. Как передает Day.Az об этом сообщают иранские СМИ. По информации, в результате происшествия один рабочий погиб под завалами, ещё трое получили серьёзные ранения.