Золоту предрекли рекордное подорожание при Трампе

Стоимость золота вырастет в следующем году до рекордного уровня в 3 тысячи долларов за тройскую унцию - это произойдет благодаря покупкам со стороны центральных банков и снижению процентных ставок в США, следует из прогноза Goldman Sachs, о котором пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Аналитики предрекают, что к концу 2025 года драгметалл подорожает до указанной отметки, в том числе благодаря политике администрации избранного президентом США Дональда Трампа, поскольку "беспрецедентная эскалация торговой напряженности может возродить спекулятивные позиции в золоте".

Пока что золото, наоборот, подешевело после победы республиканца на выборах. За первые пять дней оно потеряло в общей сложности 7 процентов и дошло до 2,55 тысячи за унцию. Такой разворот (предшествовавшие выборам месяцы актив, наоборот, дорожал, регулярно обновляя исторические максимумы) связывали с укреплением доллара и ожиданиями, что политика Трампа приведет к разрешению конфликтов, на фоне чего инвесторы перекладываются из защитных активов в более доходные.