https://news.day.az/world/1709277.html В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая Dubai Media Office, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом
Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая Dubai Media Office, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В публикации отмечается, что слиток, изготовленный Emirates Minting Factory, был презентован на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.
В рамках мероприятия изделие внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, подчеркнули в пресс-службе.
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