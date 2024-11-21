В Дубае изготовили золотой слиток с рекордным весом

Золотой слиток с рекордным весом 300 килограммов был изготовлен в Дубае. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Дубая Dubai Media Office, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что слиток, изготовленный Emirates Minting Factory, был презентован на церемонии закрытия конференции Dubai Metals Conference 2024.

В рамках мероприятия изделие внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой слиток золота в истории, подчеркнули в пресс-службе.