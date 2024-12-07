https://news.day.az/world/1713593.html Президент Южной Кореи пообещал уйти в отставку Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически пообещал раньше времени уйти в отставку. Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун. "Гражданская сила" намерена добиваться спокойного ухода президента со своего поста, чтобы минимизировать неразбериху", - сказал политик.
Президент Южной Кореи пообещал уйти в отставку
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически пообещал раньше времени уйти в отставку.
Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун.
"Гражданская сила" намерена добиваться спокойного ухода президента со своего поста, чтобы минимизировать неразбериху", - сказал политик.
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