Президент Южной Кореи пообещал уйти в отставку

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль фактически пообещал раньше времени уйти в отставку.

Как передает Day.Az, об этом заявил председатель правящей партии "Гражданская сила" Хан Дон Хун.

"Гражданская сила" намерена добиваться спокойного ухода президента со своего поста, чтобы минимизировать неразбериху", - сказал политик.