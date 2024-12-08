Лидер сирийской оппозиции назвал произошедшее в стране победой всех сирийцев

Лидер вооруженной оппозиции Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, назвал произошедшее в Сирии победой всех граждан страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил в мечети Омейядов в Дамаске. Это первое публичное выступление аш-Шараа после его прибытия в столицу арабской республики.

"Эта победа станет началом новой истории в регионе", - цитирует его катарский телеканал Al Jazeera. По словам лидера вооруженной оппозиции, "достигнутая победа - это победа всех сирийцев".

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили несколько крупных городов (Алеппо, Дераа, Хаму и Хомс), утром 8 декабря вошли в Дамаск, а армейские подразделения покинули город. Глава сирийского правительства Мухаммед Гази аль-Джаляли выразил готовность передать власть в республике мирным путем.