Гражданин Китая арестован в США за съемку военной базы с дрона

Министерство юстиции США арестовало 39-летнего гражданина Китая Иньпяо Чжоу за управление беспилотником над военной базой Ванденберг в Калифорнии, где он якобы снимал военный объект.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета South China Morning Post.

Представители китайского МИД не знают о произошедшем.

"Обвиняемый предположительно управлял дроном над военной базой и фотографировал ее планировку, что является нарушением закона", - заявил прокурор США Мартин Эстрада.

Правоохранители арестовали Чжоу во время его посадки на рейс в Пекин из Сан-Франциско. Известно, что мужчина является гражданином Китая и законным постоянным жителем США, последний раз он посещал Пекин в феврале. Агенты обнаружили в памяти беспилотника аэрофотоснимки базы.

Своей вины Чжоу не признает. В ближайшее время он предстанет перед окружным судом США в Лос-Анджелесе.