https://news.day.az/world/1715386.html Хулиган поджег отделение банка в России - ВИДЕО В городе Большой Камень Приморского края неизвестный хулиган поджег отделение Сбербанка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. щщ "Неизвестный мужчина повредил окна и совершил поджог входной группы отделения", - уточнили в ведомстве.
В городе Большой Камень Приморского края неизвестный хулиган поджег отделение Сбербанка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Хулиган поджег отделение банка в России - ВИДЕО
В городе Большой Камень Приморского края неизвестный хулиган поджег отделение Сбербанка. Об этом сообщили в региональном управлении МВД, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
щщ
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре