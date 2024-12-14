Хулиган поджег отделение банка в России

"Неизвестный мужчина повредил окна и совершил поджог входной группы отделения", - уточнили в ведомстве.

На распространившихся в соцсетях кадрах видно, как мужчина разбивает стекла, а затем поджигает помещение. После этого хулиган скрылся с места происшествия.

Предварительно, никто не пострадал. На месте работают следователи и сотрудники МЧС.

Правоохранителям предстоит установить личность мужчины, а также все обстоятельства произошедшего.