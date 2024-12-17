В США забеспокоились из-за похожих на НЛО дронов

Таинственные дроны, похожие на НЛО, вызвали "беспокойство и замешательство" в ряде штатов США. Об этом сообщил телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что неопознанные объекты были замечены над жилыми кварталами, закрытыми для посетителей зонами и объектами критической инфраструктуры. Местные жители забеспокоились из-за таинственных дронов и потребовали у властей больше информации о ситуации, отмечает телеканал.

В пятницу, 13 декабря, из-за таинственных дронов временно прекращал работу аэропорт Стюарт в Нью-Йорке. По словам главы штата Кэти Хоукул, "это зашло слишком далеко". Губернатор поручила "расследовать случаи обнаружения дронов и координировать действия с федеральными правоохранительными органами для решения этой проблемы".