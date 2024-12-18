https://news.day.az/world/1716438.html Новая прическа Трампа шокировала пользователей соцсетей - ВИДЕО Похоже, по случаю своей победы Дональд Трамп даже решил сменить образ. В личном гольф-клубе избранный президент США появился без привычной пышной шевелюры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Смена имиджа Трампа стала главной темой, которую американцы обсуждают в интернете.
Новая прическа Трампа шокировала пользователей соцсетей - ВИДЕО
Похоже, по случаю своей победы Дональд Трамп даже решил сменить образ. В личном гольф-клубе избранный президент США появился без привычной пышной шевелюры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
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