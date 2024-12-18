Новая прическа Трампа шокировала пользователей соцсетей

Похоже, по случаю своей победы Дональд Трамп даже решил сменить образ. В личном гольф-клубе избранный президент США появился без привычной пышной шевелюры, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Смена имиджа Трампа стала главной темой, которую американцы обсуждают в интернете.