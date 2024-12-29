https://news.day.az/world/1719577.html В Эфиопии после серии землетрясений появились трещины в земле - ФОТО - ВИДЕО После серии землетрясений из Эфиопии сообщают о появлении множества трещин в земле в национальном парке Аваш. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За последние дни в регионе зафиксировано как минимум 12 землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,9.
В Эфиопии после серии землетрясений появились трещины в земле - ФОТО - ВИДЕО
После серии землетрясений из Эфиопии сообщают о появлении множества трещин в земле в национальном парке Аваш.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За последние дни в регионе зафиксировано как минимум 12 землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,9.
Количество землетрясений магнитудой 4 и выше в районе эфиопской части Восточно-африканской рифтовой долины (в 150 км к востоку от столичной Аддис-Абебы и в 600 км от Великой плотины Эфиопского Возрождения), зарегистрированных в этом году, увеличилось до 41, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.
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