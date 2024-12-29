В Эфиопии после серии землетрясений появились трещины в земле

После серии землетрясений из Эфиопии сообщают о появлении множества трещин в земле в национальном парке Аваш.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За последние дни в регионе зафиксировано как минимум 12 землетрясений магнитудой от 4,2 до 4,9.

Количество землетрясений магнитудой 4 и выше в районе эфиопской части Восточно-африканской рифтовой долины (в 150 км к востоку от столичной Аддис-Абебы и в 600 км от Великой плотины Эфиопского Возрождения), зарегистрированных в этом году, увеличилось до 41, что является самым высоким показателем за последние 10 лет.