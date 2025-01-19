Франция входит в топ-5 стран по числу обманутых туристов

Как передает Day.Az, об этом в беседе с АБН24 заявила турагент Александра Горина.

По ее словам, Франция известна подделками известных брендов, которые часто предлагают туристам, а также продажей роз путешественникам по завышенным ценам.

Она отметила, что жители города нередко используют доверчивость путешественников, чтобы заработать на них больше, добавив при этом, что существуют целые схемы, направленные на выманивание денег.