https://news.day.az/world/1732135.html Сотни армянских фур застряли на КПП "Верхний Ларс" Порядка 700 армянских фур находятся в очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии. Всего в очереди, по последним данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, зарегистрированы 2542 большегруза.
Сотни армянских фур застряли на КПП "Верхний Ларс"
Порядка 700 армянских фур находятся в очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.
Как передает Day.Az, всего в очереди, по последним данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, зарегистрированы 2542 большегруза.
Дорога на российско-грузинской границе закрыта шестые сутки из-за погодных условий.
Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).
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