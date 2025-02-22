Сотни армянских фур застряли на КПП "Верхний Ларс"

Порядка 700 армянских фур находятся в очереди на проезд через российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии.

Как передает Day.Az, всего в очереди, по последним данным Центра организации дорожного движения Северной Осетии, зарегистрированы 2542 большегруза. 

Дорога на российско-грузинской границе закрыта шестые сутки из-за погодных условий.

Напомним, Военно-Грузинская дорога - единственный действующий сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).