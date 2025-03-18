Трамп разрешил производить энергию с использованием угля

Дональд Трамп заявил о том, что он разрешил "после многих лет плена у экологических экстремистов" вернуться в США к производству энергии с использованием угля в качестве топлива. Об этом глава государства сообщил в своей соцсети Truth Socia, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам американского президента, до этого другие страны, включая Китай, получали значительное экономическое преимущество "в результате открытия сотен электростанций, работающих на сжигании угля". "Я уполномочиваю свою администрацию немедленно начать производство энергии из прекрасного, чистого угля", - резюмировал Трамп.

Переосмыслить использование угля в контексте его влияния на изменение климата в США решили при предыдущем президенте, демократе Джо Байдене. В основном этот вид топлива добывается в Вайоминге, Монтане и других западных штатах.

Предложенная демпартией программа "Чистая электроэнергия" предусматривала субсидии на общую сумму 150 миллиардов долларов тем предприятиям, которые увеличат поставки "чистой" энергии для населения как минимум на четыре процента. Отмечалось, что в противном случае компания будет вынуждена платить штраф, и такие усилия приведут к тому, что уже к 2030 году уголь будет полностью исключен из американской энергосистемы.