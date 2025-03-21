Китай показал тревожные экономические симптомы

Китайский бюджет на 2025 год продемонстрировал тревожную тенденцию - у Пекина остается все меньше денег для решения серьезных экономических проблем. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основанием для таких выводов стало падение налоговых поступлений. А это затрудняет шансы КНР помочь своим экспортным отраслям в условиях тарифного давления со стороны США. Как следствие, Китай, прежде использовавший свои солидные доходы для инвестиций в инфраструктуру, наращивания военной мощи и обширных промышленных субсидий, оказывается в непривычном положении.

Между тем в 2024 году налоговые поступления упали сильнее, чем когда-либо прежде, - на 3,4 процента. Одна из причин этого - снижение цен. При этом китайские власти многократно обещали, что будут тратить больше денег на повышение пенсий, медицинские льготы и пособия по безработице, однако в итоге эти расходы росли совсем незначительно. Возможно, что такая бережливость продиктована взглядами председателя КНР Си Цзиньпина. Еще в 2021 году он предупредил, что Китай "не должен ставить слишком высокие цели или перебарщивать с социальным обеспечением, а также избегать ловушки социального обеспечения, порождающей праздность". Однако куда более вероятное объяснение: у правительства просто нет денег.