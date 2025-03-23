США ударили по складам с оружием хуситов

Вооруженные силы нанесли серию ударов с воздуха по позициям хуситов из мятежного движения "Ансар Аллах" в западной части Йемена.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По их информации, США атаковали склады с оружием и казармы хуситов в городе Баракиш в провинции Эль-Джауф. Кроме того, американские военные нанесли по меньшей мере пять ударов по военным складам мятежников в провинции Мариб.

Ранее в субботу подконтрольный хуситам телеканал Al Masirah сообщил, что США совершили три удара по международному аэропорту города Ходейда на западе страны. По сведениям телеканала Al Hadath, целью ударов были используемые мятежниками склады с оружием, а также установки для запуска ракет и беспилотников, размещенные в аэропорту. США также атаковали базу военно-морских сил "Ансар Аллах" в Ходейде. В результате обстрела ранения получили командующий ВМС хуситов Мансур ас-Саади и еще семь повстанцев.