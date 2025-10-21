https://news.day.az/world/1789616.html

Смелый мужчина в Китае спас водителя от смерти - ВИДЕО

В китайском Тайчжоу автомобиль упал в реку. Как передает Day.Az, заметивший это 40-летний Ди Шуанчэн прыгнул в воду, прихватив с собой камень, и разбил окно, чтобы спасти застрявшего водителя. Кадры опубликованы в Телеграм. Видео спасения завирусилось в Китае.