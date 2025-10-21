Смелый мужчина в Китае спас водителя от смерти

В китайском Тайчжоу автомобиль упал в реку.

Как передает Day.Az,  заметивший это 40-летний Ди Шуанчэн прыгнул в воду, прихватив с собой камень, и разбил окно, чтобы спасти застрявшего водителя. Кадры опубликованы в Телеграм.

Видео спасения завирусилось в Китае.