В Мексике нашли десятки мешков с человеческими останками

В муниципалитете Сапопон мексиканского штата Халиско было найдено тайное захоронение, в котором, предположительно, находились 48 мешков с человеческими останками.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Tribuna de México со ссылкой на власти.

Незаконное захоронение было обнаружено в конце сентября представителями организации Guerreros Buscadores de Jalisco. Глава спецпрокуратуры Мексики по делам пропавших без вести Бланка Трухильо сообщила, что расследование на месте захоронения продолжается. Работы в районе раскопок ведутся с применением тяжелой техники в связи с особенностями захоронения и ландшафта. Место исследуется судмедэкспертами, которым предстоит определить, сколько человеческих тел в захоронении.

Как отмечает газета, правительство штата столкнулось с кризисом исчезновений. Согласно официальной информации, в Халиско числится более 15,9 тысячи пропавших без вести, что связывают с деятельностью организованных преступных группировок в регионе.