https://news.day.az/world/1801101.html

В Китае олень зашёл в школу и съел задание ученика - ВИДЕО

В Китае олень каким-то образом беспрепятственно зашёл в школу и съел домашнее задание одного из учеников. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Уважительная причина не сделанного дз ещё никогда не была такой милой.