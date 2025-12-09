В Китае олень зашёл в школу и съел задание ученика

В Китае олень каким-то образом беспрепятственно зашёл в школу и съел домашнее задание одного из учеников.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Уважительная причина не сделанного дз ещё никогда не была такой милой.