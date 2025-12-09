https://news.day.az/world/1801101.html В Китае олень зашёл в школу и съел задание ученика - ВИДЕО В Китае олень каким-то образом беспрепятственно зашёл в школу и съел домашнее задание одного из учеников. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Уважительная причина не сделанного дз ещё никогда не была такой милой.
