В российской школе эвакуированы более 800 учеников - ПРИЧИНА

Администрация школы №58 в Томске во вторник эвакуировала более 800 учащихся из-за загоревшегося электрощитка; пожар быстро потушили, сообщает ГУМЧС по региону.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, информация о возгорании в электрощитке в школе на улице Бирюкова в Томске поступила пожарным в 11.34 по местному времени. На место немедленно были направлены спасатели и пожарные.

"В здании сработала пожарная сигнализация. Администрация школы быстро вывела детей из здания до прибытия пожарных. Всего было эвакуировано более 800 учащихся. Прибывшие на место пожарные оперативно ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя. В результате огнем поврежден электрощиток на первом этаже", - говорится в сообщении.

Возгорание было ликвидировано за 18 минут. Площадь составила 2 квадратных метра. Пострадавших нет. По предварительным данным мэрии Томска, причина пожара - короткое замыкание электрического щита.

"Педагоги образовательного учреждения на "отлично" знают алгоритм действий в подобной ситуации. Решение в условиях возможного ЧС должно быть принято в считанные секунды. Учителя очень быстро вывели детей и обеспечили безопасность учащихся всех классов", - привели в пресс-службе городской администрации слова начальника департамента образования Томска Ольги Васильевой.

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