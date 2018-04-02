Дрон с посылкой Почты России разбился при первом запуске - ВИДЕО

В Бурятии беспилотник "Почты России", совершавший 15-километровый испытательный полет с посылками общим весом в два килограмма, разбился о стену жилого дома на глазах журналистов и чиновников. Запись опубликована в паблике "Лентач" в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник, 2 апреля, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Размер ущерба оценили в 1,2 миллиона рублей, пишет "Московской комсомолец в Улан-Удэ". Мультикоптер российского производства "Рудрон/Экспедитор 3М" испытывали в рамках проекта по внедрению новых технологий доставки корреспонденции. Дрон должен был попасть в село Нижний Саянтуй Тарбагатайского района, но так и не покинул пределов Улан-Удэ.

Испытание двух оставшихся в регионе беспилотников отложили.

В конце марта сообщалось, что "Почта России" намерена начать доставку товаров и грузов с помощью беспилотных летательных аппаратов. В будущем госкомпания намеревалась использовать такую систему для доставки грузов в труднодоступные районы России. Планы начать использовать беспилотные летательные аппараты "Почта России" высказывала еще в 2016 году.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

