Прозрачный аксессуар защитит школьников от расстрела

В целях безопасности дирекция школы Марджори Стонман Дуглас в Паркленде, США, обязала учеников ходить на занятия с прозрачными рюкзаками. Об этом сообщает Dazed, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Прозрачный материал позволит работникам охраны следить за содержимым сумок учащихся, чтобы помешать пронести оружие.

Школьники не одобрили новые правила и начали выражать недовольство в Twitter. "Хорошо, но как прозрачные рюкзаки защитят от AR-15?", - написала Кайра Пэрроу.

"Теперь я не могу притвориться, что ищу домашнее задание в сумке, когда у меня его нет", - шутили другие.

14 февраля в одной из средних школ Флориды произошла стрельба, в результате которой погибло 17 человек. Огонь открыл один из бывших учащихся, 19-летний Николас Круз, стрелявший из винтовки AR-15. Нападение в Паркленде стало одним из самых крупных в истории США по числу жертв.

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