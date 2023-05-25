Aston Martin представил новый спорткар DB12

Компания Aston Martin представила новую модель класса Gran Tutismo - DB12. Это классический спорттурер, наследник в том числе модели DB5 - первого Aston Martin Джеймса Бонда, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.

Производитель описывает DB12 как совершенно новую моделью. Это первый автомобиль, созданный после того, как контроль над компанией получил канадский бизнесмен Лоуренс Стролл. Однако на деле речь идет скорее об эволюции DB11, выпускающегося с 2017 года.

При этом новинка стала заметно крупнее, а ее стиль стал менее динамичным и более солидным. Фактически если ранее Aston Martin класса GT по концепции был ближе к Ferrari, то теперь за ориентир взят скорее Bentley Continental GT.

Машина лишилась мотора V12 разработки самого Aston Martin на основе двух блоков V6 от Ford. Теперь единственным двигателем остался 4,0-литровый V8 на основе блока Mercedes, у которого британские инженеры увеличили мощность до 680 л.с. Это на 41 л.с. больше, чем у старого V12, что позволило сократить время разгона до 100 км/ч с 3,9 до 3,5 с. Максимальная скорость новинки достигает 325 км/ч.

Новый DB12 станет одной из восьми моделей, которые Aston Martin планирует представить до 2026 года. Среди последующих новинок будут как более динамичные модели, так и электрокары.