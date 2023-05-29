Назван самый продаваемый автомобиль в мире

В первом квартале 2023 года электромобиль Tesla Model Y стал самой продаваемой моделью в мире среди всех машин. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на Motor1, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным Motor1, в первые три месяца Tesla продала по всему миру 267 тыс. Model Y, что на 69% больше, чем было реализовано в начале прошлого года. На втором месте находится Toyota Corolla с результатом 256,4 тыс. единиц. Тройку лидеров замыкает Toyota Hilux, которая разошлась по миру тиражом в 214,7 тыс. машин.

В топ-5 также вошли модели Toyota RAV4 (211 тыс. единиц) и Toyota Camry (166,2 тыс. единиц). Таким образом, Toyota остается одним из самых продуктивных автопроизводителей в мире наравне с Volkswagen, General Motors и Ford.

В The Verge также отметили, что результат Model Y оправдывает прогноз, который дал глава Tesla Илон Маск. Еще в 2016 году, до запуска обсуждаемой модели, он заявил, что она будет продаваться тиражом от 500 тыс. до 1 млн в год.