Chery iCar 03 впервые показали без камуфляжа

Маленький кроссовер iCar 03 от Chery был замечен в Китае без камуфляжа во время дорожных испытаний. Концепт этого автомобиля представили 16 апреля, а теперь автомобиль стал на шаг ближе к запуску, передает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

iCar 03 имеет габариты 4371 х 1909 х 1709 мм при колесной базе 2700 мм. Chery позиционирует его как внедорожник с блочным дизайном, высокой линией капота, широкими крыльями и вертикальными ходовыми огнями и задними фонарями, образующими букву "i". Сзади у iCar 03 есть чехол, установленный на задней двери. Возможно, его можно заменить запасным колесом. Позже этот автомобиль дебютировал на автосалоне в Шанхае. Но на самом деле это был не полноценный автомобиль, а концепт без салона и системы подвески.

Теперь предсерийная версия была замечена в Китае без камуфляжа. Можно сразу отметить, что iCar 03 использует надпись iCar спереди вместо логотипа "i", созданного дизайнером талисмана панды Зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Но напомним, что это не серийная модель. Так что у iCar еще есть время передумать и вернуть старый логотип. Декоративная панель между фарами также претерпела изменения.

Дневные ходовые огни 03 также выглядят иначе. Дело в том, что каждый блок ходового огня в форме буквы i и заднего фонаря теперь действует как сигнал поворота. Так что теперь он оранжевый, а не красный, как было представлено в концепт-каре.

Фотограф также утверждает, что дорожный просвет этого автомобиля составляет 170 мм. Так что пусть у него и есть полный привод, но низкий клиренс не позволит этому автомобилю стать настоящим внедорожником.

Внутри iCar установлены спортивные передние сиденья со встроенным подголовником и заметной боковой поддержкой. Центральная консоль iCar 03 получила большой плавающий экран и многофункциональное рулевое колесо. Что касается центрального туннеля, то в нем есть площадка для зарядки беспроводного телефона, два подстаканника и подлокотник. В салоне будет камера распознавания лица водителя и огромная панорамная крыша.

iCar 03 EV появится на китайском рынке в четвертом квартале этого года. Запас хода автомобиля при полностью заряженном аккумуляторе будет составлять более 500 км. А позже ожидается выход версии с запасом хода 1000 км. iCar 03 будет оснащен электродвигателем, который по мощности будет соответствовать 2,5-литровому турбомотору.

В оснащение войдет система iCar Smart Cabin с более чем 20 датчиками и 10 режимами движения. iCar 03 предложит автопилот уровня L2+, при котором руки с руля убирать нельзя.