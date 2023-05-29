Автомобили Huawei и Seres оказались супербестселлерами

Вечером 27 мая на заводе Seres Liangjiang Smart Factory состоялась церемония выпуска 100-тысячного автомобиля Aito. Чжан Синхай, председатель Seres Group, и Ю Чэндун, генеральный директор Huawei Terminal BG, приняли участие в торжественном мероприятии, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Чжан Синхай сказал, что Aito завершила производство 100 000 автомобилей всего за 15 месяцев и стала самым быстрорастущим брендом автомобилей на новой энергии. Он добавил, что Huawei является важным интегратором программных продуктов в сети автомобильной промышленности Seres, и обе стороны занимаются совместным проектированием и совместными маркетинговыми услугами.

В автомобилях Aito используется множество компонентов и технологий Huawei, таких как электродвигатели, электронные системы управления, автомобильные механизмы и интеллектуальное вождение.

С момента начала совместного делового сотрудничества в 2021 году Seres Automobile и Huawei совместно выпустили различные модели Aito: Aito Wenjie M5 EV/EREV и Aito Wenjie M7 EREV.

По состоянию на апрель 2023 года Aito продала 92 485 автомобилей, включая около 80% гибридов и 20% электромобилей. Продажи Aito Wenjie M5 составили 66 138 автомобилей, а Wenjie M7 - 26 347 автомобилей.

В феврале этого года Seres и Huawei подписали соглашение о совместном развитии бизнеса, объявив об общей бизнес-цели по достижению 1 миллиона производства и продаж автомобилей на новых источниках энергии в 2026 году.