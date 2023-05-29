Большой седан Zeekr CS1E впервые засняли вживую

Седан Zeekr CS1E производства Geely Group был замечен в Китае. Он станет четвертой моделью в модельном ряду марки. Его презентация запланирована на третий квартал этого года. Более того, CS1E имеет высокие шансы на запуск в Европе, о чем сообщает Carnewschina.

Zeekr - это полностью электрический бренд высокого класса, принадлежащий Geely Group. Он был запущен в 2021 году. На сегодняшний день его модельный ряд состоит из хетчбэка Zeekr 001 , минивэна Zeekr 009 и кроссовера Zeekr X. В апреле Zeekr продал 8 101 автомобиль. Что касается совокупных продаж, то они достигли 101 283 единиц. Бестселлером бренда является хетчбэк 001: в апреле 2023 года было продано 6 463 единицы.

В январе 2023 года стало известно, что Zeekr активно работает над двумя автомобилями, которые будут запущены в этом году. Первым оказался кроссовер Zeekr X. Что касается второго, то это седан CS1E. Он будет основан на архитектуре Geely SEA, которая лежит в основе Lotus Eletre, Polestar 3, Volvo EX90, Smart #1, всех текущих моделей Zeekr и некоторых других автомобилей.

Zeekr CS1E станет среднеразмерным седаном длиной 4800 мм с колесной базой 2800 мм. На фотографиях CS1E сильно покрыт камуфляжем, но можно рассмотреть части фар. Передний бампер CS1E получит большой воздухозаборник. Сзади у нег будет сплошной тонкий блок задних фонарей.

На крыше Zeekr CS1E установлен лазерный дальномер, которого нет у других моделей Zeekr. CS1E может стать первым автомобилем линейки, использующим эту технологию. Его боковые зеркала заднего вида аналогичны Zeekr X. Также можно отметить большую панорамную крышу. CS1E также оснащен встроенным видеорегистратором.