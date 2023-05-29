BMW рассказала об использовании смартфонов в качестве контроллера

BMW объявила о сотрудничестве с игровой платформой AirConsole, чтобы впервые в новом BMW 5 серии предложить пользователям возможность играть в казуальные игры, когда автомобиль не двигается, передает Day.Az со ссылкой на BMW.

Помимо нового BMW 5 серии, приложение AirConsole будет предлагаться и в других автомобилях BMW, включая BMW 7 серии, BMW iX, BMW i4, BMW X5, BMW X6, BMW X7, BMW XM, BMW X5 M, BMW X6 M.

Для игрового процесса в автомобиле игрокам нужен смартфон, который работает как контроллер, и, конечно же, основной экран BMW. После запуска приложения AirConsole в автомобиле соединение между смартфоном и автомобилем устанавливается интуитивно путем сканирования QR-кода на изогнутом дисплее. Затем игроки могут сразу приступить к игре. Приложение AirConsole поддерживает несколько игроков одновременно. Задние пассажиры также могут участвовать в автомобильных играх во время остановок. То есть можно играть в одиночку или со всеми пассажирами автомобиля вместе или в режиме соревнования.

Изначально пользователям предложат гонки, спортивные игры, викторины и музыкальные викторины, а также симуляторы, стратегии, прыгалки и головоломки - всего около 15 игр, ассортимент которых будет постоянно расширяться.