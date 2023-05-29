Новые машины Ford получат зарядный порт Tesla

Компания Ford договорилась с Tesla, чтобы позволить владельцам электромобилей получить доступ к более чем 12 000 зарядных станций Tesla в Северной Америке в начале 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Reuters.

По словам аналитиков, доступность зарядных станций считается одним из основных препятствий на пути к более широкому распространению электромобилей. Ещё в ноябре прошлого года Tesla заявила, что откроет свою запатентованную конструкцию зарядки для других автопроизводителей и операторов зарядных сетей.

Адаптер, разработанный Tesla, обеспечит электромобилям Ford, оснащенным комбинированной системой зарядки (CCS), доступ к зарядным станциям Tesla V3. Ford будет оснащать будущие электромобили собственным зарядным портом Tesla, устраняя необходимость в адаптере для прямого доступа к зарядным устройствам Tesla, начиная с 2025 года.

Tesla построила уже 17 711 зарядных станций, что составляет около 60% от общего числа быстрых зарядных устройств в США, которые могут увеличить запас хода на сотни километров за час или меньше.

Ранее в этом месяце Маск написал в Twitter: "Я думаю, что общая стратегия Ford в отношении электромобилей разумна. Электрический F-150 (Lightning) пользуется большим спросом".

В этом году Tesla начала выходить за рамки своих собственных разъемов и внедрять конкурирующий стандарт CCS на некоторых своих зарядных станциях в Соединенных Штатах, поскольку администрация Байдена стремится предоставить миллиардные субсидии для расширения сетей зарядки.