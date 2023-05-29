Компания Kidston SA продала кабриолет Bentley 3 Litre 1922 года выпуска примерно за 3,7 млн долларов. Kidston называет его "одним из самых исторически значимых британских автомобилей", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Это первый Bentley (и первый британский автомобиль), участвовавший в изнурительной гонке "24 часа Ле-Мана", которая состоялась ровно сто лет назад, в 1923 году.

Фото: Kidston SA

Bentley 3 Litre (Chassis 141) занял четвертое место в Ле-Мане еще в мае 1923 года, но закрепил за маркой статус серьезного конкурента. Мало того, автомобиль прославил Bentley и подстегнул продажи бренда.

Автомобилем управлял дилер Bentley Джон Дафф, который преодолел 3350 км и установил 38 международных рекордов. Двигатель Bentley 3 Litre имеет мощность около 70 л.с. и позволяет разгоняться до 136 км/ч.

Фото: Kidston SA

"Этот Bentley - не просто старый автомобиль, это поворотный момент в истории автоспорта и краеугольный камень легенды Bentley", - заявил основатель компании Kidston Саймон Кидстон, который выступил посредником в недавней сделке.