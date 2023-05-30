Британский водитель отсудил более миллиона фунтов за яму на дороге

В Великобритании водитель отсудил у правительства Уэльса £1,1 млн за наезд на дорожную выбоину, сообщает Day.Az со ссылкой на Mirror.

Водитель судился с региональным правительством с 2018 года, когда он попал в ДТП из-за наезда на дорожную яму. В результате аварии владелец автомобиля получил "телесные травмы", что и стало поводом для обращения в суд.

Местные СМИ считают, что это самая крупная компенсация такого рода за всю историю страны. Кроме того, по их информации, за последние пять лет только в Уэльсе из-за плохого состояния дорог в суд подали десятки людей.

Всего за последние пять лет урегулировано 11 судебных исков, так или иначе связанных с плохим дорожным покрытием. При этом самая высокая компенсация среди них составила всего £1077.

Дорожная сеть Великобритании очень сильно пострадала после самой суровой зимы за последние 12 лет. Резкие перепады температур создали оптимальные условия для образования ям.