Tesla запретила играть за рулем в своих автомобилях

Американская корпорация Tesla запретила водителям и пассажирам запускать видеоигры в автомобилях во время движения. Об этом сообщает издание The Verge, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Журналисты медиа сослались на отчет Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), которая вела расследование относительно функции видеоигр в автомобилях бренда. По словам специалистов, Tesla не придется отзывать свои машины, так как компания отключила функцию видеоигр в своих электрокарах.

Функция Passenger Play позволяет запускать на медиаэкране в салоне автомобиля игры из каталога Tesla Arcade. Ранее автопроизводитель никак не контролировал данную опцию, таким образом находящийся за рулем водитель мог запускать видеоигры во время движения. В актуальном обновлении для электромобилей Tesla добавили опцию, которая запрещает запускать игры на ходу.

По словам специалистов The Verge, ранее при попытке запуска игр на экране появлялось предупреждение, что пользоваться ими за рулем небезопасно. Однако фактически ничто не мешало водителю нарушать правила дорожного движения.