Автомобили BYD Han и Tang стали бестселлерами

Недавно BYD объявила, что совокупные продажи серий Han и Tang превысили 1 миллион единиц. На данный момент было продано 505 062 автомобиля серии Han, а 501 662 автомобиля серии Tang, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Модель Tang DM первого поколения появилась на свет в январе 2015 года. В июле 2020 года была запущена первая модель Han. В настоящее время в обеих сериях представлено шесть моделей: Han DM-i Champion Edition, Han DM-p Ares Edition, Han EV Qianshancui Limited Edition, Tang DM-i Champion Edition, Tang DM-p и Tang EV.

Tang DM был запущен в рамках кампании "Стратегия 542" на автосалоне Шэньчжэнь-Гонконг-Макао в июне 2015 года. 542 означает время разгона от 0 до 100 км/ч за 5 секунд, электрический полный привод и расход топлива менее 2 л/100 км.

В июле 2020 года Han первого поколения был официально представлен на китайском рынке седанов с тремя чисто электрическими версиями и одной гибридной версией. Через год после запуска с конвейера сошел 100-тысячный Han, что сделало его самым быстрым китайским седаном, достигшим этого рубежа.

По состоянию на декабрь 2022 года было продано более 440 000 автомобилей серии Tang и более 430 000 автомобилей серии Han. В марте этого года были запущены модели Han EV и Tang DM-i Champion Edition.