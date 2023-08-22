Geely Monjaro пережил обновление

Фото посвежевшего кроссовера показал китайский Минпромторг. Но Geely Monjaro не только изменился внешне: он будет доступен в КНР с новым классическим бензиновым двигателем, а также в гибридной модификации с приставкой Hi-X, передает Day.Az со ссылкой на Автовзгляд.

Официальную премьеру обещают буквально на днях. Однако кое-что по технике известно уже сегодня. На фото новый облик подзаряжаемой гибридной модификации, которая с 2021 года продается в Китае под именем Xingyue L. Видно, что дизайнеры Geely поработали над решеткой радиатора. Хорошо заметны ее рельефные вертикальные прутья. Тогда как обновленный строгий бампер с более компактными против прежних воздухозаборниками уже меньше бросается в глаза. Длина кроссовера увеличилась на незаметные 25 мм.

В гибридной силовой паре на смену 3-цилиндровому турбомотору DHE15-ESZ на 1,5 литра пришел 4-цилиндровый турбированный агрегат BHE15-BFZ сопоставимого объема. Его мощность увеличилась до 163 л. с. О возможностях электромотора данных пока нет, равно как и неизвестно, насколько выросла автономность модели.