Представлен Mercedes-AMG CLE53 2024

Ранее в этом году Mercedes-Benz объединил купе C-Class и E-Class в новый автомобиль CLE. Во вторник компания представила более мощную версию под названием Mercedes-AMG CLE53, которая поступит в продажу в США в 2024 году, передает Day.Az со ссылкой на Motor1.

Под капотом нового купе находится усовершенствованный AMG рядный шестицилиндровый двигатель M256M объемом 3,0 литра с турбонаддувом. Он выдает 443 л.с. и 559 Нм крутящего момента, который может увеличить крутящий момент до 600 Нм за 12-секундный интервал благодаря функции Overboost. По оценкам Mercedes, CLE53 может разогнаться до 96 км/ч с места за 4,0 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

Двигатель оснащен оптимизированными камерами сгорания, измененной конструкцией впускных и выпускных каналов, новыми поршневыми кольцами и улучшенным впрыском. Увеличенный турбонагнетатель выхлопных газов увеличивает давление наддува до 22 фунтов на квадратный дюйм, работая в сочетании с новым вспомогательным электрическим компрессором. Он также оснащен встроенным стартер-генератором второго поколения, жизненно важным компонентом 48-вольтовой мягкой гибридной системы автомобиля.

CLE53 передает мощность через трансмиссию AMG SpeedShift TCT 9G, которая передает ее на стандартную систему полного привода AMG Performance 4MATIC+. Тормозная сила обеспечивается 14,6-дюймовыми передними тормозами с четырехпоршневыми суппортами и 14,2-дюймовыми задними тормозами с однопоршневыми плавающими фиксаторами.

Дополнительный пакет AMG Performance Studio придает купе более выраженный задний спойлер на багажнике и задний диффузор между выхлопными трубами. Также будут доступны два пакета AMG Night и два пакета AMG Carbon Fiber.

Внутри установлены 12,3-дюймовый отдельно стоящий дисплей перед водителем, а 11,9-дюймовый центральный экран. Пакет AMG Performance включает кресла с улучшенной поддержкой.

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