Nissan и Mitsubishi вместе выпустят несколько моделей, включая пикап

По словам генерального директора Nissan Макото Учиды, это будет первое в истории сотрудничество Nissan и Mitsubishi в США. Вероятно, первый позаимствует технологию Outlander PHEV для подключаемого гибрида, а второму достанется электрическая установка от кроссовера Nissan Ariya.

Что касается пикапа, то, возможно, это будут "близнецы" под разными шильдиками, выпускаемые двумя марками одновременно. "Батарейный" среднеразмерный пикап, по прогнозам, дебютирует между 2027 и 2031 годами и станет преемником Nissan Frontier (он же Navara) с двигателем внутреннего сгорания.

Когда появятся другие модели, пока неизвестно. Однако недавно Nissan раскрыл новый амбициозный бизнес-план The Arc: он предусматривает выпуск 30 новинок к 2026 финансовому году (заканчивается весной 2027-го), и 16 из них будут электрифицированы. То есть плоды совместной работы Nissan и Mitsubishi могут появиться в ближайшие три года.

Японские производители объединяются на фоне стагнации рынка электрокаров и подъема "китайцев". Ранее Nissan объявил о партнерстве c Honda: компании будут сотрудничать в области программного обеспечения и основных компонентов для электрокаров. Вместе с тем Nissan отказался спасать производителя электромобилей Fisker, оказавшегося на грани банкротства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!