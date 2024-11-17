В Китае появится электрический фургон-трансформер размером меньше Lada Niva Legend

Китайская Wuling выпустила миниатюрный электрофургон Zhiguang EV. По данным сайта CarNewsChina, будущая новинка, в первую очередь, получит пассажирскую модификацию. Также для модели подготовят необычные коммерческие версии. К примеру, на базе батарейного фургона разработчики могут построить бар на колесах, передвижную мастерскую либо автокемпер, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пассажирские и коммерческие электрофургоны представлены в модификации, подразумевающей наличие двух передних сидений, а также грузового пространства, которое может использоваться под разные задачи. При этом габариты Wuling Zhiguang EV составляют 3685 миллиметра в длину при 2600-миллиметровой колесной базе. Таким образом, батарейная модель уступает в размерах Lada Niva Legend.

Пассажирская модификация фургона сертифицирована с двумя рядами сидений в салоне, задними сдвижными дверьми, а также с полноценным остеклением кабины. Предполагается, что машина получит 41-сильный электромотор. Максимальная скорость компактной машины составит сто километров в час.