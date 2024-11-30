Stellantis закроет 120-летний завод в Великобритании

Stellantis закроет старейший британский завод. Автогигант собирается оптимизировать производство в Великобритании, закрыв предприятие в Лутоне. Тем самым он положит конец 120-летней истории фабрики, которую Vauxhall открыл в 1905 году. Производство планируется перенести в Элсмир-Порт в графстве Чешир, превратив местную площадку в хаб по сборке "зеленых" коммерческих моделей. Сотрудникам обещают помощь в переезде из Лутона на новое место работы, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Известие о закрытии фабрики в Лутоне стало неожиданностью, так как в начале нынешнего года Stellantis заявлял о расширении местной линейки. Весной 2025-го на конвейер собирались поставить Citroen e-Dispatch, Peugeot E-Expert, Fiat Professional E-Scudo, Opel Vivaro Electric и Vauxhall Vivaro Electric.

Теперь же планы изменились: вышеупомянутые модели будут производиться в Элсмир-Порте, который превратят в "полностью электрический хаб". Stellantis вложит в модернизацию и расширение местного производства около 60 миллионов евро. Сейчас там выпускают Citroen e-Berlingo, Peugeot E-Partner, Fiat Professional E-Doblo, Opel Combo Electric и Vauxhall Combo Electric.

Руководство Stellantis заверяет, что такая перестановка повысит эффективность за счет близости Элсмир-Порта к недавно построенному распределительному центру запчастей. Рабочим из Лутона, желающим переехать, концерн поможет. Остальным тоже обещана поддержка в поисках нового места работы, включая переподготовку.

Кризис автопрома не миновал Stellantis: ему пришлось сокращать объемы выпуска моделей, которые плохо продаются. Паузы в производстве затронули Fiat Panda, а также Dodge Durango и Jeep Grand Cherokee детройтской сборки.